Elezioni politiche 2022: il discorso di Matteo Salvini in diretta live (Di lunedì 26 settembre 2022) Risultati "Oggi c'è un governo scelto dai cittadini con una maggioranza chiara di centrodestra, per almeno 5 anni conto che si tiri dritto senza cambiamenti e stravolgimenti": così Matteo Salvini in una conferenza stampa in cui ha commentato i risultati delle Elezioni politiche 2022. "Faccio i complimenti a Giorgia, è stata brava. Lavoreremo insieme a lungo e bene" ha aggiunto il segretario del Carroccio. "Politicamente parlando è stata premiata l'opposizione, ma rifarei tutto anche se mi è costato stare al governo con Di Maio e Speranza". "Il dato della Lega non mi soddisfa ovviamente, non è quello per cui ho lavorato. Gli italiani hanno scelto la coerenza, se la Lega fa la Lega non ce n'è per nessuno".

