Elezioni politiche 2022, ecco tutti gli eletti alla Camera nell’uninominale: al centrodestra 121 seggi, 12 per il centrosinistra e 10 al M5s (Di lunedì 26 settembre 2022) La maggioranza dei seggi in Parlamento del centrodestra nasce innanzitutto dalla vittoria negli uninominali. alla Camera la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ottiene 121 seggi. Il centrosinistra si ferma a 12, lo stesso numero del Movimento 5 stelle che elegge altri 10 deputati, due vanno al Südtiroler Volkspartei e uno rispettivamente a Vallée d’Aoste e al movimento dell’ex sindaco di Messina, Cateno de Luca. ecco gli eletti comunicati sul sito del Viminale. Aiello Davide Movimento 5 Stelle Amato Gaetano Movimento 5 Stelle Andreuzza Giorgia centrodestra Arruzzolo Giovanni centrodestra Auriemma Carmela Movimento 5 Stelle Bagnai Alberto centrodestra Bagnasco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) La maggioranza deiin Parlamento delnasce innanzitutto dvittoria negli uninominali.la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ottiene 121. Ilsi ferma a 12, lo stesso numero del Movimento 5 stelle che elegge altri 10 deputati, due vanno al Südtiroler Volkspartei e uno rispettivamente a Vallée d’Aoste e al movimento dell’ex sindaco di Messina, Cateno de Luca.glicomunicati sul sito del Viminale. Aiello Davide Movimento 5 Stelle Amato Gaetano Movimento 5 Stelle Andreuzza GiorgiaArruzzolo GiovanniAuriemma Carmela Movimento 5 Stelle Bagnai AlbertoBagnasco ...

