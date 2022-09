Elezioni politiche 2022 | ecco gli eletti di Camera e Senato | al centrodestra un vantaggio di 11 senatori e 34 deputati

(Di lunedì 26 settembre 2022) Una maggioranza netta sia a Palazzo Madama che a Montecitorio. Ma non una maggioranza schiacciante: per ilresta lontana la fatidica quota dei due terzi, che per intenderci consentirebbe a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi di mettere libaremente mano alla Costituzione. Un progetto, quello di riformare la carta, che si fa un po’ più complicato per il. Titolare comunque, grazie al 44% dei voti, di una netta maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Un predominio che però è legato moltissimo alle mosse di Forza Italia, terzo partito della coalizione che però ha eletto un numero diri efondamentali per mantenere la maggioranza della coalizione. Ma andiamo con ordine. I numeri al– Secondo i dati del Viminale, infatti, al ...

Sconfitto nel testa a testa per un posto in Senato, ma salvato dai collegi plurinominali. Aboubakar Soumahoro , sindacalista candidato con Alleanza Verdi - Sinistra , è stato eletto in Parlamento come ......dell'aborto in Italia dopo la vittoria del partito post - fascista di Giorgia Meloni alle... Giorgia Meloni, sulleassertive verso Taipei. Il principio della 'Unica Cina', con Taiwan ...La consigliera Straface: «Sono certa che, con una corale e condivisa azione politico-istituzionale, saremo in grado di lavorare bene per costruire un grande progetto per la crescita del territorio del ...Il voto delle elezioni politiche "regala" alla Calabria ben sette donne elette in Parlamento . Si tratta di Tilde Minasi (Lega) eletta al Senato vincitrice del ...