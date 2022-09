Elezioni politiche 2022 | ecco gli eletti al Senato nelle sfide all’uninominale | al centrodestra 59 seggi | 7 al centrosinistra e 5 al M5s

MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - davidallegranti : Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - ultimenews24 : (Adnkronos) - 'La Costituzione italiana è bella ma ha anche 70 anni di età'. Sono le parole di Francesco Lollobrigi… - Alessan04138070 : RT @ElioLannutti: Elezioni politiche 2022, la diretta – Flop Lega, Salvini dà la colpa all’appoggio a Draghi. Lollobrigida (FdI): “Il reddi… -

RaiNews

... LE PERCENTUALI È giunto al termine lo scrutinio delle2022 , i risultati sono definitivi ed è tempo di andare a scoprire gli eletti. Diversi seggi racimolati anche da Noi Moderati ...... ha affermato nella notte il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani sulle...del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè che ha voluto riunire le varie correnti. In ... Elezioni politiche 2022, le grandi sfide all'uninominale “E’ un giorno triste per l’Italia, da noi opposizione dura e intransigente” “Gli italiani hanno scelto, è stata una scelta chiara e netta: l’Italia avrà un governo di destra. E’ un giorno triste per l ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...