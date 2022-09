Elezioni, Nardella: “Affluenza più bassa della storia. Dato drammatico per la democrazia” (Di lunedì 26 settembre 2022) "E' chiaro che queste saranno le Elezioni politiche con l'Affluenza più bassa della storia. Un Dato drammatico per la nostra democrazia", scrive Nardella su Twitter L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 settembre 2022) "E' chiaro che queste saranno lepolitiche con l'più. Unper la nostra", scrivesu Twitter L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Elezioni, Nardella: “Affluenza più bassa della storia. Dato drammatico per la democrazia” - ralf_kowollik : RT @localteamtv: Elezioni politiche, il Sindaco di Firenze Dario Nardella al seggio per votare #darionardella #partitodemocratico #localtea… - localteamtv : Elezioni politiche, il Sindaco di Firenze Dario Nardella al seggio per votare #darionardella #partitodemocratico… - CarieriF : RT @RobesSimon: Nel nuovo ‘gruppo dirigente’ di questa ciofeca galleggiano ancora figuri come Nardella (fu sodale della Carogna rignanese)… - Rosyfree74 : RT @RobesSimon: Nel nuovo ‘gruppo dirigente’ di questa ciofeca galleggiano ancora figuri come Nardella (fu sodale della Carogna rignanese)… -