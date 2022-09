Elezioni: Montesano, 'stamattina c'è un silenzio attonito' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "stamattina c'è un silenzio attonito. Il cellulare è silente, c'è la sensazione come se avessero preso un pugno, un colpo forte. A parte Giorgia, sono tutti un po' ammaccati". Risponde così all'Adnkronos Enrico Montesano, commentando i risultati elettorali all'indomani del quadro politico emerso dal voto. "Pensavo che almeno uno dei tre, quattro movimenti del dissenso potesse superare il 3%, invece mi ha sorpreso che nessuno ci sia riuscito", dice subito l'attore romano. Il motivo? "Credo che il fatto che non si sia riusciti a trovare una unità e un accordo, abbia disamorato", dice. Commentando la vittoria di Giorgia Meloni, Montesano osserva: "Essendo un amante della democrazia e dell'alternanza, va benissimo se dopo tanti anni di governo di centro sinistra o sinistra, se ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "c'è un. Il cellulare è silente, c'è la sensazione come se avessero preso un pugno, un colpo forte. A parte Giorgia, sono tutti un po' ammaccati". Risponde così all'Adnkronos Enrico, commentando i risultati elettorali all'indomani del quadro politico emerso dal voto. "Pensavo che almeno uno dei tre, quattro movimenti del dissenso potesse superare il 3%, invece mi ha sorpreso che nessuno ci sia riuscito", dice subito l'attore romano. Il motivo? "Credo che il fatto che non si sia riusciti a trovare una unità e un accordo, abbia disamorato", dice. Commentando la vittoria di Giorgia Meloni,osserva: "Essendo un amante della democrazia e dell'alternanza, va benissimo se dopo tanti anni di governo di centro sinistra o sinistra, se ...

