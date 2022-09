Elezioni | ministro Esteri Spagna | ' populismi finiscono sempre in un disastro'

(Di lunedì 26 settembre 2022) Madrid, 26 set. (Adnkronos) - ''Iin un''. Così ildeglispagnolo José Manuel Albarès ha commentati in conferenza stampa la vittoria del partito di Giorgia Meloni in Italia. ''E' un momento di incertezza e nei momenti di incertezza iacquistanoimportanza eallo stesso modo: in un'', ha detto il capo della diplomazia spagnola. ''La loro risposta èla stessa: chiudiamoci in noi stessi e torniamo al passato", ha dichiarato Albarès.

sole24ore : ?? #SergioCosta, l'uomo dei blitz nella #TerradeiFuochi da capo della #Forestale, batte nettamente Luigi Di Maio, gi… - raffaellapaita : Giù le maschere. Il ministro/superman Orlando svela il piano che ormai era purtroppo già chiaro a tutti: dal giorno… - bikers7777 : RT @errepossa: LA COSA POSITIVA DI QUESTE ELEZIONI È CHE QUESTA GRANDISSIMA TESTA DI MINCHIA NON SARÀ MAI PIÙ MINISTRO DELLA SALUTE. ??????????… - Kiarachanel88 : RT @SkyTG24: È quanto ha affermato oggi il primo ministro francese #ElisabethBorne - Fedoraquattroc2 : RT @errepossa: LA COSA POSITIVA DI QUESTE ELEZIONI È CHE QUESTA GRANDISSIMA TESTA DI MINCHIA NON SARÀ MAI PIÙ MINISTRO DELLA SALUTE. ??????????… -

Artribune

... al governo è tornato il centrodestra di Nuova Democrazia che ha vinto lecon un largo ... Il Primoè Arturs Krisjanis Karins. - LITUANIA: Ingrida imonyte è la premier dal 2020 e guida ...La leader del Rassemblement National: 'Italiani hanno eletto un governo patriottico e sovranista'. A Bruxelles ira e timore di Verdi e sinistra. L'attacco del primofrancese Borne: 'Francia dovrà essere attenta a certi valori come diritto ... E ora chi sarà il nuovo Ministro della Cultura Madrid, 26 set. (Adnkronos) – ”I populismi finiscono sempre in un disastro”. Così il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albarès ha commentati in conferenza stampa la vittoria del partito di Gi ...ROMA (ITALPRESS) – Crolla l’affluenza per le elezioni politiche in Italia. Alle urne, per il rinnovo dei membri di Camera e Senato, si è recato il 63,91% degli aventi diritto, in calo di circa nove pu ...