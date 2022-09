Elezioni: Meloni, vittoria netta. Crollo Lega, il Pd perde ma resiste (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – Le Elezioni politiche 2022 emettono verdetti chiari. Giorgia Meloni stravince se si parla di singolo partito come di coalizione di centrodestra, che prevale nettamente su quella di centrosinistra, ma con un “lato oscuro” se si pensa alla somma di essa con il terzo polo e il M5S. Vediamo perché. Elezioni, la vittoria netta di FdI come partito e del centrodestra sul centrosinistra Queste Elezioni, come riportano i dati del Ministero dell’Interno, sui singoli partiti le distanze lasciano pochi dubbi. FdI guida la classifica delle formazioni in modo netto, oltre il 26% delle preferenze, mentre il Pd è secondo con il 19,3%. La sorpresa – un po’ preannunciata dai sondaggi degli ultimi giorni – è il M5s, che si può dire abbia subito una sorta di bizzarro “boom ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – Lepolitiche 2022 emettono verdetti chiari. Giorgiastravince se si parla di singolo partito come di coalizione di centrodestra, che prevalemente su quella di centrosinistra, ma con un “lato oscuro” se si pensa alla somma di essa con il terzo polo e il M5S. Vediamo perché., ladi FdI come partito e del centrodestra sul centrosinistra Queste, come riportano i dati del Ministero dell’Interno, sui singoli partiti le distanze lasciano pochi dubbi. FdI guida la classifica delle formazioni in modo netto, oltre il 26% delle preferenze, mentre il Pd è secondo con il 19,3%. La sorpresa – un po’ preannunciata dai sondaggi degli ultimi giorni – è il M5s, che si può dire abbia subito una sorta di bizzarro “boom ...

