Elezioni, Matera: “Emozione indescrivibile, ora al lavoro per il territorio” (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Sono letteralmente travolto da un vortice di emozioni indescrivibili. Grazie di cuore a tutti. Durante questa breve ma intensa campagna elettorale ho ricevuto innumerevoli attestati di amicizia, stima e affetto. Confidavo, pertanto, in un risultato che fosse decisamente positivo. Averlo, però, visto concretizzarsi in modo immenso, straordinario mi ha commosso. Grazie di cuore al Presidente Giorgia Meloni – sarà un grande premier – e all’onorevole Cirielli per avere fortemente voluto la mia candidatura. Grazie ai tesserati, ai simpatizzanti tutti di Fratelli d’Italia, agli amministratori che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso percorso, che ora riparte. Grazie soprattutto alle mille mani che ho stretto ed ai mille abbracci che ho ricevuto: ora a Roma, nel Senato della Repubblica, per dare voce e forza alle tante esigenze del nostro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Sono letteralmente travolto da un vortice di emozioni indescrivibili. Grazie di cuore a tutti. Durante questa breve ma intensa campagna elettorale ho ricevuto innumerevoli attestati di amicizia, stima e affetto. Confidavo, pertanto, in un risultato che fosse decisamente positivo. Averlo, però, visto concretizzarsi in modo immenso, straordinario mi ha commosso. Grazie di cuore al Presidente Giorgia Meloni – sarà un grande premier – e all’onorevole Cirielli per avere fortemente voluto la mia candidatura. Grazie ai tesserati, ai simpatizzanti tutti di Fratelli d’Italia, agli amministratori che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso percorso, che ora riparte. Grazie soprattutto alle mille mani che ho stretto ed ai mille abbracci che ho ricevuto: ora a Roma, nel Senato della Repubblica, per dare voce e forza alle tante esigenze del nostro ...

anteprima24 : ** #Elezioni, #Matera: 'Emozione indescrivibile, ora al lavoro per il territorio' ** - ottopagine : Elezioni. Rubano vince la sfida per la Camera. Al Senato entra Matera #Benevento - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Roger Waters aeroporto di Venezia 2019 !. ( Matera,meloni,rogerwaters,… - Ventiseitre_ : 24h tra visita di @Pontifex_it per congresso eucaristico ed elezioni politiche 2022. Una domenica impegnata per la… - TeleAppula : Elezioni: oltre 3,2 milioni pugliesi al voto per 40 parlamentari -