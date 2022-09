(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Insiamo all’11%. Tre punti oltre la media nazionale e fra le migliori regioni d’, un”. Così Fulvio, coordinatore regionale diin. “Abbiamo ricostruito – ha aggiunto – una comunità in poche settimane, abbiamo mobilitato militanti e dirigenti e siamo solo all’inizio. Non era semplice in, con lo tsunami dei Cinquestelle e con il sistema di potere della sinistra che governa la Regione ed i principali capoluoghi di provincia. Abbiamo messo in campo rinnovamento, passione, entusiasmo, buone idee. E’ la strada giusta”. “Ora daremo un contributo importante al centrodestra di Governo, lo faremo per il bene ...

RosarioLavorgna : Elezioni: Martusciello, Forza italia in Campania registra un risultato straordinario - RosarioLavorgna : Elezioni: Martusciello, idea pace fiscale del Cavaliere è fondamentale per la Campania -

anteprima24.it

...che si formeranno nel corso di questa giornata - nella peggiore delle ipotesi a queste...ad Armando Cesaro con i parlamentari non ricandidati dal coordinatore regionale Fulvio. ...... dunque faremo una lista per le regionali forte e radicata poi perché leregionali noi le vinceremo e mettiamo due consiglieri " ha detto- Nel 2008 noi stravincemmo le... Elezioni, Martusciello: "Forza Italia in Campania registra un risultato straordinario" Exploit di Fratelli d’Italia che triplica i propri voti, si tiene in vita Forza Italia, continua a non sfondare la Lega a queste latitudini. È questo lo scenario che emerge dalle ...Gaetano Di Meglio | La nostra doppia intervista ad Antonio Tajani e Fulvio Martusciello ha avuto la sua replica e anche qualcosa in più. Con Domenico De Siano, raccontiamo l’altra verità e, in parte, ...