Elezioni, Lollobrigida: ampia maggioranza, pronti a governare (Di lunedì 26 settembre 2022) caption id="attachment 318099" align="alignleft" width="150" Francesco Lollobrigida/caption"Se potremo governare stando ai primi numeri? Penso di sì, il dato che emerge, se verrà confermato, vede il centrodestra in ampia maggioranza, quindi crediamo di poter dimostrare agli italiani quello che valiamo in una esperienza di governo". Lo ha detto il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida."Noi - ha aggiunto - siamo generosi, stiamo mandando gli altri all`opposizione così vediamo se premia l`opposizione. Noi volevamo andare al governo con la possibilità di governare e con quello che emerge dai primi dati gli italiani ci hanno dato questa possibilità. Giorgia Meloni si è dimostrata coraggiosa, leale e seria nella conduzione di una opposizione costruttiva e patriottica, e io ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022) caption id="attachment 318099" align="alignleft" width="150" Francesco/caption"Se potremostando ai primi numeri? Penso di sì, il dato che emerge, se verrà confermato, vede il centrodestra in, quindi crediamo di poter dimostrare agli italiani quello che valiamo in una esperienza di governo". Lo ha detto il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco."Noi - ha aggiunto - siamo generosi, stiamo mandando gli altri all`opposizione così vediamo se premia l`opposizione. Noi volevamo andare al governo con la possibilità die con quello che emerge dai primi dati gli italiani ci hanno dato questa possibilità. Giorgia Meloni si è dimostrata coraggiosa, leale e seria nella conduzione di una opposizione costruttiva e patriottica, e io ...

