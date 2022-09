Elezioni: Letta telefona alla Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - Enrico Letta, si apprende, ha telefonato stamattina a Giorgia Meloni per riconoscere la vittoria del centrodestra e la sconfitta del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - Enrico, si apprende, hato stamattina a Giorgiaper riconoscere la vittoria del centrodestra e la sconfitta del Pd.

Giorgiolaporta : Qualcuno ha visto Enrico #Letta? E' un grave sgarbo che il capo dell'#opposizione non abbia ancora chiamato chi ha… - Corriere : ?? Letta non si ricandiderà alla segreteria del Pd - ilpost : Letta non si ricandiderà alla segreteria del PD: - GastoneMappini : RT @Zio_Trump_: È palese comunque, che quando si va a votare democraticamente, la sinistra le #elezioni non le VINCE MAI. Solo coi loro G… - Andreadeasono : Rispetto alle ultime #elezioni: #Meloni +406% #M5S -60% #Salvini -57% #ForzaItalia -51% #Letta -13% Indovina chi… -