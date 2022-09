Elezioni: Letta, 'oggi giorno triste, ci aspettano giorni duri' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - "Gli italiani hanno scelto, è stata una scelta chiara e netta, l'Italia avrà un governo di destra". Lo ha detto Enrico Letta aggiungendo, "è un giorno triste per l'Italia e per l'Europa. Ci aspettano giorni duri". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - "Gli italiani hanno scelto, è stata una scelta chiara e netta, l'Italia avrà un governo di destra". Lo ha detto Enricoaggiungendo, "è unper l'Italia e per l'Europa. Ci".

