Elezioni, l’analisi voto: la Lega torna ai vecchi confini di Bossi e ha scarso supporto nelle grandi città. Travaso di voti verso FdI (Di lunedì 26 settembre 2022) “Salvini torna nei vecchi confini della Lega Nord di Umberto Bossi“. E’ questo uno dei dati più rilevanti che viene fuori dall’analisi del voto proposta dall’Istituto Cattaneo. Il partito di Matteo Salvini, prosegue l’analisi, “perde più di tre milioni di voti rispetto al 2018 (circa 9 punti percentuali)”. Le perdite più consistenti del Carroccio “sembrano però concentrarsi nelle regioni del Centro-Sud, di fatto quelle nelle quali il partito di Salvini aveva ottenuto nuovi consensi nel periodo 2018- 2020?. Altro elemento “ricorrente”, sempre riguardante la Lega, è “lo scarso supporto, anche al Nord, nelle grandi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “SalvinineidellaNord di Umberto“. E’ questo uno dei dati più rilevanti che viene fuori daldelproposta dall’Istituto Cattaneo. Il partito di Matteo Salvini, prosegue, “perde più di tre milioni dirispetto al 2018 (circa 9 punti percentuali)”. Le perdite più consistenti del Carroccio “sembrano però concentrarsiregioni del Centro-Sud, di fatto quellequali il partito di Salvini aveva ottenuto nuovi consensi nel periodo 2018- 2020?. Altro elemento “ricorrente”, sempre riguardante la, è “lo, anche al Nord,...

