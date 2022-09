Elezioni, la festa nel comitato di Fratelli d’Italia: Meloni canta Rino Gaetano. Cori e abbracci tra fan e parlamentari (Di lunedì 26 settembre 2022) Durante l’attesa per Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, terminata una telefonata, informa Fabio Rampelli, Marco Marsilio e Francesco Lollobrigida. “Ragazzi, Giulio Tremonti sta vincendo in centro a Milano (alla fine vincerà Benedetto Della Vedova, ndr)”. Poco dopo Meloni arriva per il suo discorso, ma parte ‘Il cielo è sempre più blu’ di Rino Gaetano e dopo alcuni attimi di titubanza, Meloni inizia a cantare. Al termine del discorso, Meloni è invocata dai tanti fotografi e la probabile prossima premier torna sul palco con il cartello ‘Grazie Italia’. E sulle note di ‘A mano a mano’ gli staff del partito, i parlamentari e alcuni militanti presenti all’Hotel Parco dei Principi di Roma esultano per la vittoria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Durante l’attesa per Giorgia, Ignazio La Russa, terminata una telefonata, informa Fabio Rampelli, Marco Marsilio e Francesco Lollobrigida. “Ragazzi, Giulio Tremonti sta vincendo in centro a Milano (alla fine vincerà Benedetto Della Vedova, ndr)”. Poco dopoarriva per il suo discorso, ma parte ‘Il cielo è sempre più blu’ die dopo alcuni attimi di titubanza,inizia are. Al termine del discorso,è invocata dai tanti fotografi e la probabile prossima premier torna sul palco con il cartello ‘Grazie Italia’. E sulle note di ‘A mano a mano’ gli staff del partito, ie alcuni militanti presenti all’Hotel Parco dei Principi di Roma esultano per la vittoria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

professeurfle : La festa di Meloni e dei militanti di Fratelli d'Italia sulle note di Rino Gaetano - gioalbarosa : La festa di Meloni e dei militanti di Fratelli d'Italia sulle note di Rino Gaetano - andreastoolbox : #Elezioni, la festa di Fratelli d'Italia nella notte, tra lacrime e abbracci. Meloni: 'Non tradiremo' - barletta76 : RT @Justinghiandone: Non so chi vincerà le elezioni,e sono trà i disillusi,ma immaginate se domani #Letta tornasse in Francia, #Renzi nel s… - mbbelluco : RT @direpuntoit: È una festa sobria quella di Fratelli d'Italia per celebrare la vittoria di #Meloni alle #ElezioniPolitiche2022. https://… -