Elezioni Italia: Blinken, segretario Stato Usa, benedice vittoria Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Gli Usa del presidente Biden fanno professione di realismo e si dicono pronti a collaborare con un fedele e prezioso alleato come l'Italia. Lo afferma il segretario di Stato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 settembre 2022) Gli Usa del presidente Biden fanno professione di realismo e si dicono pronti a collaborare con un fedele e prezioso alleato come l'. Lo afferma ildiL'articolo proviene da Firenze Post.

SkyTG24 : #ElezioniPolitiche2022 Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta… - sole24ore : Elezioni, Meloni trascina il Centro-destra alla vittoria. «Governo a guida FdI» - you_trend : Le ultime #elezioni politiche in Italia hanno sempre riservato sorprese: ?? Nel 2006 il pareggio tra csx e cdx ? Ne… - DarioNardella : Grazie a tutti i fiorentini che ci hanno sostenuto in queste difficili elezioni. Abbiamo perso in Italia. Ammettiam… - alegiobis : Elezioni, dopo la vittoria Meloni ringrazia il compagno, la figlia e lo staff ma si dimentica Bannon e l' algoritmo… -