Elezioni in Sicilia, Renato Schifani nuovo presidente della Regione

Sarà Renato Schifani, di Forza Italia, il nuovo presidente della Regione Sicilia. In base alla proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, con una copertura del campione del 58%, il candidato di centrodestra è al 42%. L'intera coalizione di Centrodestra, che sostiene Schifani, è al 48,7%. Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è al 23,3% mentre la sua coalizione è al 18%. La candidata del Centrosinistra, Caterina Chinnici, è al 16,6% e la coalizione al 16%. Nuccio Di Paola (M5S) è al 16,3% e la sua coalizione al 15,4%. 

"È una vittoria di tutto il Centrodestra" ha detto Schifani in conferenza stampa.

