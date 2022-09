Elezioni, In Abruzzo FdI fa il pieno con 6 seggi su 13, Meloni al 51% (Di lunedì 26 settembre 2022) L'Aquila - Sui 13 posti disponibili in base ai dati ancora parziali, nove sono sicuri: anche in Abruzzo Fratelli d'Italia fa il pieno portando in parlamento due senatori e quattro deputati, con la leader Giorgia Meloni al 51% nel collegio blindato dell'Aquila, dove sconfigge Rita Innocenzi, indipendente del Pd, sindacalista della Cgil dal 1994, che si ferma al 21%; due seggi andranno al Pd e uno alla Lega. Al Senato eletti con certezza per FdI l'assessore regionale a Bilancio e Personale Guido Liris, aquilano, al 48%, che batte l'avvocato di Sulmona del Psi, Massimo Carugno (21%), e il segretario regionale del partito, Etel Sigismondi, originario di Vasto e aquilano di adozione. Per il Pd eletto il segretario regionale Michele Fina, di Avezzano. Per il quarto seggio da senatore la battaglia all'ultimo ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) L'Aquila - Sui 13 posti disponibili in base ai dati ancora parziali, nove sono sicuri: anche inFratelli d'Italia fa ilportando in parlamento due senatori e quattro deputati, con la leader Giorgiaal 51% nel collegio blindato dell'Aquila, dove sconfigge Rita Innocenzi, indipendente del Pd, sindacalista della Cgil dal 1994, che si ferma al 21%; dueandranno al Pd e uno alla Lega. Al Senato eletti con certezza per FdI l'assessore regionale a Bilancio e Personale Guido Liris, aquilano, al 48%, che batte l'avvocato di Sulmona del Psi, Massimo Carugno (21%), e il segretario regionale del partito, Etel Sigismondi, originario di Vasto e aquilano di adozione. Per il Pd eletto il segretario regionale Michele Fina, di Avezzano. Per il quartoo da senatore la battaglia all'ultimo ...

AbruzzoinVideo : Elezioni Politiche, in Abruzzo vince il Centrodestra, con il 48,52%, Movimento 5 Stelle il secondo partito… - notiziedabruzzo : Elezioni, vincitori e vinti in #Abruzzo - ZenatiDavide : Elezioni 2022, Fdi vince in undici Regioni. Sei al M5s: è primo partito al Sud. Pd in testa solo in Toscana ed Emil… - abruzzoweb : ELEZIONI: LE REAZIONI DEI LEADER, FDI, “PREMIER DONNA”. PD, “GIORNO TRISTE”. M5S,”TERZO PARTITO” - abruzzoweb : ELEZIONI: A L’AQUILA-TERAMO CDX AL 51%, FDI OLTRE 30%. M5S A CHIETI SECONDO PARTITO AL 20% -