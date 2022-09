Elezioni, il voto utile non viene accolto: quale futuro per il Pd? (Di lunedì 26 settembre 2022) Lo spoglio è ancora in corso ma manca poco e il risultato delle Elezioni è già definito: il centrodestra ha stravinto le Elezioni attestandosi intorno al 26%, Fratelli d’Italia è il primo partito italiano. Il centrosinistra non raggiunge il 30%, il Pd non è arrivato alla soglia del 20%, mentre il terzo partito italiano è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Lo spoglio è ancora in corso ma manca poco e il risultato delleè già definito: il centrodestra ha stravinto leattestandosi intorno al 26%, Fratelli d’Italia è il primo partito italiano. Il centrosinistra non raggiunge il 30%, il Pd non è arrivato alla soglia del 20%, mentre il terzo partito italiano è L'articolo proda Inews24.it.

