Elezioni, “il voto non è un diritto garantito per i fuori sede”: la protesta dei giovani (Di lunedì 26 settembre 2022) "Il voto non è un diritto garantito per i fuori sede". Si infiammano i giovani su Tik Tok denunciando "uno dei fattori che alimenta l'astensionismo: l'assenza in Italia di una legge che consenta ai cittadini fuori sede, spesso studenti universitari, di votare nel luogo in cui si trovano per studio o lavoro, evitando viaggi lunghi e costosi per il rientro alla residenza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 settembre 2022) "Ilnon è unper i". Si infiammano isu Tik Tok denunciando "uno dei fattori che alimenta l'astensionismo: l'assenza in Italia di una legge che consenta ai cittadini, spesso studenti universitari, di votare nel luogo in cui si trovano per studio o lavoro, evitando viaggi lunghi e costosi per il rientro alla residenza". L'articolo .

