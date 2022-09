(Di lunedì 26 settembre 2022)stravince e si prende l’Italia con gli alleati interni indeboliti e la Lega di Salvini vicina al crollo. Al Senato la coalizione di Centrodestra prende almeno 114 seggi e mette in sicurezza la possibilità di governare in autonomia. Alla Camera sfiora il 43% e vola. Tiene Forza Italia, almeno rispetto agli ultimi sondaggi. FdI diè infatti nettamente il primo partito italiano con oltre il 26% di consensi, seguito dal PD che non sfonda il tetto minimo cercato del 20% e si ferma al 19%. Il Movimento Cinque Stelle è il terzo partito italiano col 15%. Crolla invece la Lega all’8,5%, tallonata da Forza Italia data all’8%. Il Terzo Polo di Calenda e Renzi non sfonda e prende meno voti di Forza Italia. Nei collegi uninominali Pierferdinando Casini batte Vittorio Sgarbi a Bologna, mentre il ...

TgLa7 : #ElezioniPolitiche2022: trionfo della Meloni, tonfo di Lega e Pd, rimonta dei Cinquestelle nel sud #maratonamentana - Agenzia_Italia : Rimonta del Movimento 5 stelle, che sfiora il 15%. Il Pd non cede, ma resta fermo poco sotto al 20% al Senato, ment… - Agenzia_Italia : #ElezioniPolitiche2022 ??? ?? Vince il centrodestra, FdI primo partito al 26,4%, Lega al 9%, Forza Italia all'8,2% ?? - VelvetMagIta : Elezioni, il trionfo di Giorgia Meloni: “Governerò per unire il popolo” #VelvetMag #Velvet - ZPeppem : RT @valigiablu: Giorgia Meloni, una vittoria senza trionfo | @jacopotondelli -

Quindi, definisce questo storicoelettorale "non un punto di arrivo ma di partenza". "Da ... quella della destra italiana, che per la prima volta nella storia della Repubblica vince lepolitiche 25 settembre, la reazione della stampa estera alla vittoria di Giorgia Meloni Fin dai primi exit poll ildi Giorgia Meloni allepolitiche del 25 settembre sembra ...Fratelli d'Italia è il primo partito (26%). Lega in calo mentre tiene FI ma entrambe si fermano sotto al 10%. Dall'altra parte, Pd sotto al 20; M5S al 15. Il comizio nella notte: «È il tempo della res ...Trionfo per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, terremoto nel Pd di Enrico Letta e nella Lega salviniana: questo in estrema sintesi il dato delle elezioni politiche 2022, cui vanno aggiunti il buon ...