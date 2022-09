Elezioni, il giorno dopo il voto Meloni va in palestra. Il video del personal trainer: “Oggi abbassiamo la tensione” (Di lunedì 26 settembre 2022) Il giorno dopo le Elezioni che hanno consacrato Fratelli d’Italia come primo partito italiano, Giorgia Meloni sceglie di passare un po’ di tempo con la famiglia e di dedicarsi anche alla palestra. La possibile futura presidente del Consiglio è stata immortalata in un video dal suo personal trainer Fabrizio Iacorossi, titolare della famosa palestra romana “XCross Roma Training”. “Oggi è lunedì e noi ci alleniamo e ci sfoghiamo un pochino, abbassiamo un po’ la tensione”, dice il personal trainer mentre Meloni alle sue spalle mandando un bacio ai follower. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Illeche hanno consacrato Fratelli d’Italia come primo partito italiano, Giorgiasceglie di passare un po’ di tempo con la famiglia e di dedicarsi anche alla. La possibile futura presidente del Consiglio è stata immortalata in undal suoFabrizio Iacorossi, titolare della famosaromana “XCross Roma Training”. “è lunedì e noi ci alleniamo e ci sfoghiamo un pochino,un po’ la”, dice ilmentrealle sue spalle mandando un bacio ai follower. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Link4Universe : Comunque vadano le elezioni, nella vita di tutti i giorni, rimangono tantissime cose che possiamo fare per migliora… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il segretario del Pd, Enrico Letta, è al Nazareno, dove è in corso una conferenza stampa in diretta… - petergomezblog : Mercati quasi indifferenti all’esito delle elezioni italiane. Il tema del giorno è il crollo della sterlina britann… - Paola222006421 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, il giorno dopo il voto Meloni va in palestra. Il video del personal trainer: “Oggi abbassiamo la tensione” h… - fattoquotidiano : Elezioni, il giorno dopo il voto Meloni va in palestra. Il video del personal trainer: “Oggi abbassiamo la tensione” -