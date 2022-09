Elezioni, i risultati delle prime proiezioni di voto: Centrodestra al 42.2%, Centrosinistra al 26.6% (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo la diffusione dei primi exit poll, c’era grande attesa per le proiezioni di voto, che rappresentano le prime “vere” stime del risultato finale delle Elezioni in quanto basate sui dati reali dei primi risultati provenienti dai seggi durante le operazioni di scrutinio. E il quadro fornito da esse conferma di fatto quanto “anticipato” dagli exit poll. Elezioni 2022: i numeri delle prime proiezioni Stando alla proiezione di Opinio Rai, FdI è al 24.6%, il Pd al 19,4%, il M5S al 16.5%, la Lega all’8.5%, Forza Italia all’8%, Azione/Italia Viva al 7.3%, Verdi/SI al 3.5%, +Europa al 2.9%, Italexit al 2%, Unione Popolare all’1.4%, Noi Moderati all’1,1%. Al Senato, quindi, la coalizione di Centrodestra è al ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo la diffusione dei primi exit poll, c’era grande attesa per ledi, che rappresentano le“vere” stime del risultato finalein quanto basate sui dati reali dei primiprovenienti dai seggi durante le operazioni di scrutinio. E il quadro fornito da esse conferma di fatto quanto “anticipato” dagli exit poll.2022: i numeriStando alla proiezione di Opinio Rai, FdI è al 24.6%, il Pd al 19,4%, il M5S al 16.5%, la Lega all’8.5%, Forza Italia all’8%, Azione/Italia Viva al 7.3%, Verdi/SI al 3.5%, +Europa al 2.9%, Italexit al 2%, Unione Popolare all’1.4%, Noi Moderati all’1,1%. Al Senato, quindi, la coalizione diè al ...

