Elezioni, Gori: “In città Pd primo partito: lavoriamo per la coalizione con Terzo Polo” (Di lunedì 26 settembre 2022) Bergamo. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori commenta con un post su Facebook i risultati elettorali. “Le Elezioni politiche, a livello nazionale, sono andate come si sa. Ascolterete e leggerete centinaia di commenti. Io mi limito ad un rilievo. Tra tutti i risultati, molti dei quali attesi e prevedibili, mi colpisce – più ancora che in passato – l’enorme distanza tra il Nord e il Sud. Un dato per tutti: il Movimento 5 Stelle precipita al 5% a Bergamo mentre a Napoli supera il 40%. È lo specchio di due società, di due Italie purtroppo sempre più divaricate. Anche guardando al futuro, sarà molto difficile ricomporre una narrazione che aggreghi consenso e costruisca fiducia a latitudini che manifestano aspettative così diverse. Nei prossimi anni questo sarà un tema ineludibile”. Il primo cittadino è inevitabilmente soddisfatto per il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 settembre 2022) Bergamo. Il sindaco di Bergamo Giorgiocommenta con un post su Facebook i risultati elettorali. “Lepolitiche, a livello nazionale, sono andate come si sa. Ascolterete e leggerete centinaia di commenti. Io mi limito ad un rilievo. Tra tutti i risultati, molti dei quali attesi e prevedibili, mi colpisce – più ancora che in passato – l’enorme distanza tra il Nord e il Sud. Un dato per tutti: il Movimento 5 Stelle precipita al 5% a Bergamo mentre a Napoli supera il 40%. È lo specchio di due società, di due Italie purtroppo sempre più divaricate. Anche guardando al futuro, sarà molto difficile ricomporre una narrazione che aggreghi consenso e costruisca fiducia a latitudini che manifestano aspettative così diverse. Nei prossimi anni questo sarà un tema ineludibile”. Ilcittadino è inevitabilmente soddisfatto per il ...

