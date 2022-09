Elezioni, Giorgia Meloni: Finalmente un governo scelto dagli italiani (Di lunedì 26 settembre 2022) “Gli italiani potranno avere Finalmente un governo che esce dalla loro indicazione alle urne”. Lo afferma la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando all’hotel Parco dei Principi, sede del comitato elettorale del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) “Glipotranno avereunche esce dalla loro indicazione alle urne”. Lo afferma la presidente di Fratelli d’Italia,, parlando all’hotel Parco dei Principi, sede del comitato elettorale del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

