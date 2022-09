Elezioni | Fico | “Rimonta importante in un momento in cui il vento sembrava contrario a M5s”

(Di lunedì 26 settembre 2022) “Abbiamo effettuato unain unin cui ilmoltoal Movimento”. Così a Napoli Robertoa margine della conferenza stampa del M5s all’Hotel Binario Calmo ha commentato l’esito delle. “Di Maio? No, non l’ho sentito“, ha continuato il presidente della Camera, sottolineando che oggi “il Movimento è un forte movimento progressista. “Non è solo il reddito a farci avere voti, c’è una visione qualunquista sul rapporto tra Sud e il reddito”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni 2022, Letta dopo la sconfitta Pd annuncia il congresso: 'Non mi ripresenterò'. Lo dice il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico rispondendo a una domanda nel corso di una conferenza stampa convocata dal Movimento 5 Stelle a Napoli per commentare i risultati. Per ora faremo opposizione continuando a portare avanti i nostri temi, poi vedremo in che modo si potrà dialogare.