Elezioni, FdI primo partito al 26,4% poi Pd 19,9%, M5s 14,8%, Lega 8,8%, FI 7,8%, Terzo Polo 7,7 %. Meloni: «Dagli italiani indicazione chiara: governo di centrodestra a guida FdI» (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni politiche 2022. L'Italia è del centrodestra, che ottiene la maggioranza sia alla Camera che al Senato. A trainare il successo della coalizione è FdI, mentre delude la Lega.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 settembre 2022)politiche 2022. L'Italia è del, che ottiene la maggioranza sia alla Camera che al Senato. A trainare il successo della coalizione è FdI, mentre delude la....

repubblica : Exit poll Rai, FdI primo partito: 22-26%. Pd 17-21, M5S 13,5-17,5, Lega 8,5-12,5, Terzo Polo 6,5-8,5, Fi 6-8. Al ce… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Istant Quorum-SkyTg24: Camera, 228 seggi al centrodestra. Il centrosinistra 95, M5s 47, Azione/Iv 1… - MarcoGuidi13 : Va preso atto: i risultati di #Meloni-#Fdi e #M5S-#Conte sono un grande no all'assunto che gli italiani avessero in… - TgrRaiToscana : I risultati, ancora parziali, vedono in Toscana un'affermazione storica del centrodestra. La coalizione al plurinom… - taologia : RT @ultimoranet: Elezioni ???, centrodestra in vantaggio per gli exit poll: •FDI 22-26% •PD 17-21% •M5s 13,5-17,5% •Lega 8,5-12,5% •FI 6-8%… -