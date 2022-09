Elezioni | +Europa chiederà il riconteggio dei voti | ne mancano solo diecimila lo 0 | 05% per superare la soglia di sbarramento del 3%

(Di lunedì 26 settembre 2022) Più Europa chiede ildei, sperando di raggiungere ladidel 3% che permette di accedere alla ripartizione dei seggi nella quota proporzionale. Lo annuncia Benedetto Della Vedova, segretario del partito, nel corso della conferenza stampa tenuta dopo i risultati elettorali. Al Senato “ci siamo fermati al 2,95%, non arriviamo per lo 0,05%. Una sorta di errore statistico“, spiega davanti ai giornalisti. Si tratta die per questo verrà richiesta “una verifica del risultato”. Ala Camera, invece, la percentuale è leggermente più bassa: 2,83%. Della Vedova commenta comunque con soddisfazione il risultato elettorale, che “da un punto di vista politico ha un che di straordinario, se prendete i sondaggi (che davanotra ...

LaStampa : Giannini: 'C'è una marea nera che sta salendo in Europa ed è solo l'inizio' - pietroraffa : Quella di oggi è la peggiore performance elettorale della sinistra anche a livello comparato considerando le ultime… - SkyTG24 : Meloni vince le #elezioni, l'esultanza dei sovranisti europei: da Orban a Le Pen - LadyStark33 : RT @jacopo_at: 'Eh ma il PD alleandosi con +Europa, Sinistra Italiana e Verdi, Impegno Civico, Azione, Italia Viva e M5S avrebbe vinto ques… - simo_brg : RT @simo_brg: 26 settembre 2022 Nascita d un regime #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #ElezioniPolitiche22 #G… -

...dagli alleati in, ma anche moniti e campanelli d'allarme per il futuro dell'Italia: l'ottimo risultato ottenuto da Giorgia Meloni e dal suo partito Fratelli d'Italia allepolitiche di ...Dall'altra, la strada che conduce a chi governa davvero l': Ursula von der Leyen a Bruxelles,... che se dovesse perdere lel'anno prossimo cederebbe il posto non ad Abascal, ma al ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assicura la linea di un governo ancorato in Europa e lo farà a partire dai ministeri chiave: Esteri Interni, Difesa e Economia. Giorgia Meloni aveva ...PIEMONTE - In Piemonte la coalizione di centrodestra vince con oltre il 46% dei voti, aggiudicandosi 13 collegi uninominali su 15. Rimane fermo al 28% il centrosinistra, ottenendo 2 collegi.