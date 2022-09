Elezioni | Emiliano | Meloni vince per la rottura Pd-M5S In Puglia l' alleanza resiste e si afferma col 50 | 45%

AnsaPuglia : Elezioni: Emiliano, da Pd Puglia miglior risultato al Sud. #ANSA - mauri48aho : RT @marcolillo: Una domanda posta da queste elezioni è: quanto resisterà ancora questo PD con dentro tutto? Per quanto tempo Emiliano starà… - marcolillo : Una domanda posta da queste elezioni è: quanto resisterà ancora questo PD con dentro tutto? Per quanto tempo Emilia… - elefrancesch : Dite a #Emiliano che Stalingrado è caduta! Ahahahah! #elezioni2022 #ElezioniPolitiche22 #elezioni #Italia #nonimparanomai - AntennaSud : Elezioni: Emiliano, ‘Con intesa Pd-M5S tutt’altra partita’ -

... sindaco di Bari e presidente Anci, in relazione alla sconfitta del partito democratico allepolitiche di ieri. Dichiarazione riportata da tgLa7. Michele, presidente della Regione ...... di candidarsi per la segreteria del Pd con l'appoggio del presidente della Puglia Michele. come già avvenuto nel 2018, anche questepolitiche porteranno a una sorta di terremoto ai ...Smantellare il modello su cui si fonda Pd “o sconfitta perpetua sarà ineluttabile destino” Lo dice Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, in relazione alla sconfitta del partito democratic ...Michele Emiliano commenta i risultati elettorali delle elezioni politiche 2022. E si congratula con Giorgia Meloni.