Elezioni, ecco come vedono la vittoria di Fratelli d’Italia i giornali esteri. Cnn: “Meloni la premier più a destra dopo Mussolini” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Giorgia Meloni si avvia essere la premier più di destra italiana da Mussolini“, titola la Cnn. I principali giornali e quotidiani esteri sottolineano l’appartenenza di Giorgia Meloni all’estrema destra e esprimono preoccupazione per il governo a guida Fratelli d’Italia che si potrebbe formare. Anche la Bbc sottolinea l’avanzata del partito di Meloni, titolando: “L’estrema destra verso la vittoria alle Elezioni”. Questo risultato, evidenzia il sito inglese, “allarmerà buona parte dell’Europa“, anche per il posizionamento internazionale del partito di Meloni. Mette in luce “l’astensione storica” El Pais, che scrive: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “Giorgiasi avvia essere lapiù diitaliana da“, titola la Cnn. I principalie quotidianisottolineano l’appartenenza di Giorgiaall’estremae esprimono preoccupazione per il governo a guidache si potrebbe formare. Anche la Bbc sottolinea l’avanzata del partito di, titolando: “L’estremaverso laalle”. Questo risultato, evidenzia il sito inglese, “allarmerà buona parte dell’Europa“, anche per il posizionamento internazionale del partito di. Mette in luce “l’astensione storica” El Pais, che scrive: ...

meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - NicolaPorro : L’esito del voto si avvicina ed ecco che Parigi, Berlino e Washington iniziano a fare retromarcia sulla Meloni. Il… - SkyTG24 : #ElezioniPolitiche2022 ?? In base agli Instant Poll di Quorum/YouTrend per Sky TG24 ecco la possibile distribuzione… - mrluke1969 : RT @DomyLot: Ecco cosa hanno fatto ??#IoNonDimentico #Vita #ItalExit #ItaliaSovranaePopolare #ElezioniPolitiche22 #elezioni #meloni #Lett… - sole24ore : #ElezioniPolitiche22 , quarta proiezione Opinio-Rai: Senato, Fdi primo partito al 25,6%. Tutti gli aggiornamenti su… -