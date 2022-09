Elezioni, Di Maio sconfitto a Fuorigrotta, rischia di restare fuori dal Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli fuorigrotta e quindi, con ogni probabilità, sarà fuori dal prossimo Parlamento: secondo l’elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 è infatti statisticamente certa la vittoria di Sergio Costa per il Movimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) Luigi Diè statonel collegio uninominale della Camera di Napolie quindi, con ogni probabilità, saràdal prossimo: secondo l’elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 è infatti statisticamente certa la vittoria di Sergio Costa per il Movimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

