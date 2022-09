Elezioni: Di Battista, 'Salvini punito per pavidità, distanze da Draghi solo su Fb' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Salvini è stato punito per la sua pavidità, si è discostato solo su Fb dalla linea del governo. La Lega ha conseguito un risultato penoso". Così Alessandro Di Battista, in un video su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "è statoper la sua, si è discostatosu Fb dalla linea del governo. La Lega ha conseguito un risultato penoso". Così Alessandro Di, in un video su Facebook.

