Elezioni | Di Battista commenta il risultato di Di Maio | “Gli consiglio di stare alla larga dalla politica | e studiare e prendersi una laurea”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Per l’esclusione di Luigi Di, rimasto fuori dal Parlamento, “non provo nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso. Glididal mondo della. Di, diunae di vivere la vita reale che, forse, negli ultimi anni non ha vissuto”, perché “c’è vita al di fuori dei palazzi. Non mi va di infierire, non deve essere facile”. Così Alessandro Dihato il pessimodel suo ex collega di partito, rimasto fuori dal Parlamento dopo essere uscito dal M5s e aver fondato Impegno civico. “Il M5S ha avuto obiettivamente un recupero importante, che in pochi avrebbero immaginato 3-4 settimane fa. Il ...

corona_tweet : RT @pleccese: Elezioni 2022, Di Battista: “Di Maio si prenda una laurea” ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Elezioni 2022, Di Battista: 'Di Maio si prenda una laurea' - - pleccese : Elezioni 2022, Di Battista: “Di Maio si prenda una laurea” ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Elezioni 2022, Di Battista: “Di Maio si prenda una laurea” ??Leggi di più su - News24_it : Elezioni 2022, Di Battista: 'Di Maio si prenda una laurea' -

LETTA - Enrico Letta, attacca Di, 'immagino stia cercando un volo in business class per Parigi visto come ha ridotto il Pd'. SALVINI - 'Salvini è stato punito per la sua pavidità, si è ...Lo dice in un video sui social Alessandro Di"C'è vita al di fuori dei palazzi. Non mi va di infierire, non deve essere facile". Così Alessandro Di Battista in un video su Facebook.(Adnkronos) – Per l’esclusione di Luigi Di Maio, rimasto fuori dal Parlamento, “non provo nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Così Alessandro Di Battista in un video postato s ...