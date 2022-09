Elezioni, destra avanza in Europa: chi governa nei Paesi dell’Unione (Di lunedì 26 settembre 2022) La vittoria del centrodestra e in particolare del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, alle Elezioni politiche italiane di ieri, ridisegna la mappa dei governi dei Paesi Ue e potrebbe influenzare le possibili alleanze e il posizionamento di Roma in seno all'Unione. Tra gli esecutivi dei Paesi Ue la destra è al potere in Polonia e Ungheria, i conservatori guidano anche il governo in Grecia e c'è attesa per la formazione delle alleanze in Svezia, dopo la sconfitta dei Socialdemocratici a vantaggio delle formazioni di destra. Le forze di destra tallonano anche i governi di Spagna e Francia dopo le ultime consultazioni elettorali.Ecco di seguito le composizioni dei governi nei Paesi Ue:- AUSTRIA: il Governo Nehammer è formato dalla coalizione tra ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022) La vittoria del centroe in particolare del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, allepolitiche italiane di ieri, ridisegna la mappa dei governi deiUe e potrebbe influenzare le possibili alleanze e il posizionamento di Roma in seno all'Unione. Tra gli esecutivi deiUe laè al potere in Polonia e Ungheria, i conservatori guidano anche il governo in Grecia e c'è attesa per la formazione delle alleanze in Svezia, dopo la sconfitta dei Socialdemocratici a vantaggio delle formazioni di. Le forze ditallonano anche i governi di Spagna e Francia dopo le ultime consultazioni elettorali.Ecco di seguito le composizioni dei governi neiUe:- AUSTRIA: il Governo Nehammer è formato dalla coalizione tra ...

