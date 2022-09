Elezioni, de Magistris: “Schiacciati tra voto utile e astensionismo” (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Voglio ringraziare le candidate e i candidati, le militanti e i militanti, chi ci ha sostenuto e le persone che ci hanno votato. In meno di due mesi abbiamo costruito un luogo politico autentico, raccolto le firme con candidature in tutta Italia, stilato un ottimo programma, fatto una campagna elettorale straordinaria sui social e negli spazi mediatici che ci hanno dato, sempre tra la gente nei limiti di pochissimi giorni che abbiamo avuto. Il tutto senza soldi, solo con la nostra passione e il nostro entusiasmo. Il tempo è stato poco, in piena estate, e far conoscere un simbolo neonato non era facile. Pensavamo di poter ottenere un risultato diverso, ma siamo stati Schiacciati, in un tempo davvero tiranno, tra voto utile e astensionismo”. Lo dice Luigi de ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Voglio ringraziare le candidate e i candidati, le militanti e i militanti, chi ci ha sostenuto e le persone che ci hanno votato. In meno di due mesi abbiamo costruito un luogo politico autentico, raccolto le firme con candidature in tutta Italia, stilato un ottimo programma, fatto una campagna elettorale straordinaria sui social e negli spazi mediatici che ci hanno dato, sempre tra la gente nei limiti di pochissimi giorni che abbiamo avuto. Il tutto senza soldi, solo con la nostra passione e il nostro entusiasmo. Il tempo è stato poco, in piena estate, e far conoscere un simbolo neonato non era facile. Pensavamo di poter ottenere un risultato diverso, ma siamo stati, in un tempo davvero tiranno, tra”. Lo dice Luigi de ...

Mr_PincoPallino : @semioticmonkey @linettitudine obiettivamente UP fallimento. ma non è andata peggio delle ulyime tre elezioni, esat… - VesuvioLive : Elezioni, debacle Luigi Di Maio-Luigi De Magistris: sono fuori dal Parlamento - PaoloMarani3 : La storia si ripete 2 volte: la prima come tragedia: elezioni 2013 Ingroia 2,2%, la seconda come farsa, De Magistris elezioni 2022 1,3% - VincenzoIanno16 : RT @mattinodinapoli: Elezioni, per gli exit poll Unione Popolare all'1,5%: de Magistris fuori dal Parlamento - _Giag_ : Da solo PaP alle scorse elezioni ha preso quasi quanto sta prendendo ora con De Magistris e RC. Forse, come propone… -