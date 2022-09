Elezioni, Crosetto: “Risultati di FI e Lega? Non sono preoccupato, coalizione ha retto. Ora non è tempo di giochetti politici” (Di lunedì 26 settembre 2022) Guido Crosetto tra i fondatori di Fratelli d’Italia è tra i primi nel partito, insieme a Lollobrigida, a commentare i Risultati delle Elezioni politiche. “I dati sono eloquenti, gli italiani hanno deciso di dare fiducia a Giorgia Meloni. Non tutti, ma una grossa parte”. Crosetto dice poi di non essere preoccupato dai Risultati sotto il 10% di Lega e Forza Italia. “La coalizione ha retto ed è una coalizione legittimata dal risultato e non è tempo per giochetti politici, ma è tempo di rimboccarsi le maniche – e conclude con una preoccupazione – la legge di bilancio va mandata in Europa entro il 16 di ottobre e l’attuale governo sembra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Guidotra i fondatori di Fratelli d’Italia è tra i primi nel partito, insieme a Lollobrigida, a commentare idellepolitiche. “I datieloquenti, gli italiani hanno deciso di dare fiducia a Giorgia Meloni. Non tutti, ma una grossa parte”.dice poi di non esseredaisotto il 10% die Forza Italia. “Lahaed è unalegittimata dal risultato e non èper, ma èdi rimboccarsi le maniche – e conclude con una preoccupazione – la legge di bilancio va mandata in Europa entro il 16 di ottobre e l’attuale governo sembra ...

