Elezioni | conferenza stampa di Enrico Letta | la diretta dalla sede del Pd

ilfoglio_it : 'Oggi è un giorno triste', ha detto Enrico Letta nella conferenza stampa dopo i risultati deludenti ottenuti alle e… - ClaudioGandini4 : @matteosalvinimi Egregio Senatore, ho appena finito di sentire la sua conferenza stampa sull'esito delle elezioni.… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, la conferenza stampa di Matteo Salvini: la diretta dalla sede della Lega - ScarpatiLina : Salvini in conferenza stampa: dice che dopo le elezioni non vede nessuno che si strappi i cappelli e nessuno che vo… - ClaudioZavatti1 : RT @Herbert403: @cinziabonav E neanche ha commentato il risultato elettorale. Alla conferenza stampa del dopo elezioni è scappato senza dir… -

Dopo la disfatta elettorale, con la Lega ben al di sotto del 10%, è prevista a partire dalle 11 lastampa, in via Bellerio, del leader del Carroccio, Matteo Salvini .Esulta il Ressemblement National di Marine Le Pen Mentre sono in corso gli scrutini delle... Debora Serracchiani , instampa al Nazareno - È una serata triste per il Paese' 'Forza ..."Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti". Così il leader della Lega Matteo Salvini in confere ...(Adnkronos) – “Il dato non mi soddisfa, non ho lavorato per il 9% ma siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti. Fino alla settimana scorsa avevamo il doppio dei voti da usare in u ...