Elezioni | Cnn | Meloni prima ministra italiana più di destra dai tempi di Mussolini

Corriere : I titoli della stampa estera: la Cnn evoca Mussolini - LaStampa : Cnn, Meloni sarà premier più a destra dai tempi di Mussolini - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Le reazioni dei media stranieri ed ai i primi dati delle elezioni politiche 2022. #CNN #Elezionipolitiche2022 #exitpoo… - giuseppe_alto : Le reazioni dei media stranieri ed ai i primi dati delle elezioni politiche 2022. #CNN #Elezionipolitiche2022… - telodogratis : Elezioni 2022, Cnn: ‘Meloni sarà premier più a destra dai tempi di Mussolini’ -

'La destra vince lein Italia', scrive El Mundo. In Francia è Le Figaro ad aprire il sito con una foto di Meloni alle urne e il titolo 'L'unione delle destre largamente in testa'. 'Giorgia ...... Silvia Sciorilli Borrelli, volto ormai noto di queste2022. La giornalista sarà presente ... Borrelli è inoltre opinionista per BBC News,International e CTV. Dal marzo 2020 fa parte del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Giorgia Meloni si avvia a essere la prima ministra italiana più di destra dai tempi di Mussolini", è il titolo sul sito della Cnn.