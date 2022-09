Elezioni | Cnn | “Meloni premier più a destra dai tempi di Mussolini” Mentre la destra europea esulta

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Alla diffusione delle prime proiezioni di voto delleitaliane, non si è fatta attendere la reazione della stampa e dei personaggi politici internazionali. Di fatto, i dati confermano il successo del Centroa trazione FdI, con Giorgiache si appresta a diventare la prima donna a salire a Palazzo Chigi. Uno scenario spaventoso per alcuni, più dolce per altri. Per la Cnn la leader di Fratelli d’Italia “si avvia ad essere lapiù adaidi”,El Mundo apre con “ladura divince in Italia e scuote l’Ue”. L’nza della...