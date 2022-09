Elezioni | choc al seggio | vota e crolla subito a terra | morto Era stato il primo ad arrivare

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tragedia a Limidi di Soliera nel modenese, un uomo di 77 anni Alvano Bignardi èieri mattina alelettorale: inutile ogni tentativo di salvargli al vita. A quanto riportano i media locali Bignardi si era alzato di buon mattino ed alle 7 era ilnte aldi via Papotti. Per cause di accertare, probabilmente un infarto, l’uomo si è accasciatodopo aver deposto la scheda nell’urna. Le forze dell’ordine presenti sul posto hanno preilsoccorso e allertato i soccorsi. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 e la guardia medica, ma purtoppo per l’uomo non c’ènulla da fare se non constatarne il decesso. Appresa la notizia, alsi sono precipitate la moglie e la ...