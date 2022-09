andreaalbanes15 : @Biofafafa @Zetaricordi @IlSedutomulo la Ceccanti scrisse sul profilo Twitter stessa frase prima delle elezioni reg… - tiscalinotizie : RT @claudiafusani: duels video confronti elezioni politiche 2022 - Tiscali Notizie - StefanoCeccanti : Il mio duello con Iezzi (Lega) per Tiscali con moderazione di Fusani - claudiafusani : duels video confronti elezioni politiche 2022 - Tiscali Notizie -

Il Sannio Quotidiano

In questeche ha definito in modo inequivocabile " una catastrofe ", si è ritrovato come ... Non ce la fa, seppur con uno scarto minore, nemmeno Stefano. In Parlamento dal 2009, prima ...Edoardo Ziello (Centrodestra), invece, è stato eletto deputato nel collegio di Pisa, sconfiggendo Stefano(Centrosinistra). Risultatiregionali Sicilia 2022/ Diretta Exit Poll: ... Elezioni: Ceccanti (Pd), ‘a Pisa non ce l’abbiamo fatta, troppo alta l’onda nazionale’ Roma, 26 set (Adnkronos) – “Carissimi, nella prossima ora lavorerò come sempre alla rassegna. Intanto volevo dirvi che nonostante un risultato ottimo nel comune di Pisa non ce l’abbiamo fatta. Era tro ...Il centrodestra 'sbanca' anche in Toscana dove si aggiudica 10 delle 13 sfide unoniminali mentre il centrosinistra è relegato a soli 3 collegi. (ANSA) ...