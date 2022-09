**Elezioni: Casini guida carica dei veterani a undicesima legislatura, poi Bossi alla decima** (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - undicesima legislatura consecutiva per Pier Ferdinando Casini, eletto la prima volta nel 1983 alla Camera e ora riconfermato al Senato vincendo nel collegio uninominale di Bologna con il 40 per cento contro il 32,3 ottenuto da Vittorio Sgarbi. Sarà il veterano tra gli eletti, più anziano di lui solo il Presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano, che approdò in Parlamento alla Camera per la prima volta nella seconda legislatura, nel 1953. Per lui poi 12 elezioni, quindi la nomina a senatore a vita, l'elezione a Capo dello Stato e il ritorno a palazzo Madama come senatore di diritto e a vita. Tornando agli eletti, dietro Casini nella hit Umberto Bossi, che dal 1987 ad oggi è approdato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) -consecutiva per Pier Ferdinando, eletto la prima volta nel 1983Camera e ora riconfermato al Senato vincendo nel collegio uninominale di Bologna con il 40 per cento contro il 32,3 ottenuto da Vittorio Sgarbi. Sarà il veterano tra gli eletti, più anziano di lui solo il Presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano, che approdò in ParlamentoCamera per la prima volta nella seconda, nel 1953. Per lui poi 12 elezioni, quindi la nomina a senatore a vita, l'elezione a Capo dello Stato e il ritorno a palazzo Madama come senatore di diritto e a vita. Tornando agli eletti, dietronella hit Umberto, che dal 1987 ad oggi è approdato ...

