**Elezioni: Casini batte Sgarbi, tra Bonino e Calenda esulta Mennuni, ecco i grandi duelli** (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Nel collegio di Bologna del Senato Pier Ferdinando Casini batte Vittorio Sgarbi, 40 per cento contro 32,3; Giulio Tremonti viene sconfitto da Benedetto Della Vedova, 37,8 a 30,3, nel collegio di Milano 9 della Camera; a Roma centro nella corsa per il Senato tra i litiganti Emma Bonino e Carlo Calenda, a godere è il candidato del centrodestra Lavinia Mennuni, che con il 36,3 batte i leader di Più Europa e di Azione che si fermano, rispettivamente, al 33,2 e al 14. È l'esito di alcuni dei duelli più attesi nei collegi uninominali nelle elezioni di ieri. Restando a Palazzo Madama, sbaraglia i candidati del centrosinistra, Valeria Valente (25,3), e del centrodestra, Stefano Caldoro (22,2), la Cinquestelle Ada Lopreiato, che si aggiudica con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Nel collegio di Bologna del Senato Pier FerdinandoVittorio, 40 per cento contro 32,3; Giulio Tremonti viene sconfitto da Benedetto Della Vedova, 37,8 a 30,3, nel collegio di Milano 9 della Camera; a Roma centro nella corsa per il Senato tra i litiganti Emmae Carlo, a godere è il candidato del centrodestra Lavinia, che con il 36,3i leader di Più Europa e di Azione che si fermano, rispettivamente, al 33,2 e al 14. È l'esito di alcuni dei duelli più attesi nei collegi uninominali nelle elezioni di ieri. Restando a Palazzo Madama, sbaraglia i candidati del centrosinistra, Valeria Valente (25,3), e del centrodestra, Stefano Caldoro (22,2), la Cinquestelle Ada Lopreiato, che si aggiudica con il ...

VittorioSgarbi : #bologna #senato #elezioni Evidentemente Casini è meglio di me. Potrà fare molto, come sempre ha fatto. Per Bologna… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Secondo le elaborazioni Quorum Youtrend Di Maio sarebbe stato sconfitto a Fuorigrotta da Sergio Co… - Corriere : Le sfide nei collegi: Bonino supera Calenda, Sgarbi davanti a Casini, Santanché batte Cottarelli - EraldoFR : Dopo il testa a testa iniziale, a scrutinio concluso, l'ex presidente della Camera ha raggiunto il 40,07% delle pre… - BernardShakey11 : @lefrasidiosho L'unica vera soddisfazione di queste elezioni, peccato Tabacci e Casini che l'hanno sfangata ancora... -