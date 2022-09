Elezioni: Casini avanti su Sgarbi a Bologna, che rischia di non essere rieletto (Di lunedì 26 settembre 2022) Con il 58% delle sezioni di Bologna Senato scrutinate, il candidato del centrosinistra Casini è avanti col 40,4%. Sgarbi (centrodestra) ha il 31,6%. Sgarbi è candidato nel proporzionale con Noi Moderati che però difficilmente supererà lo sbarramento del 3%. Il critico d’arte potrebbe non essere rieletto in Parlamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) Con il 58% delle sezioni diSenato scrutinate, il candidato del centrosinistracol 40,4%.(centrodestra) ha il 31,6%.è candidato nel proporzionale con Noi Moderati che però difficilmente supererà lo sbarramento del 3%. Il critico d’arte potrebbe nonin Parlamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Corriere : Le sfide nei collegi: Bonino supera Calenda, Sgarbi davanti a Casini, Santanché batte Cottarelli - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Secondo le elaborazioni Quorum Youtrend Di Maio sarebbe stato sconfitto a Fuorigrotta da Sergio Co… - VittorioSgarbi : Il vero reddito di cittadinanza è quello che il PD elargisce da anni a Casini garantendogli un seggio in Parlamento… - VittorioSgarbi : #bologna #senato #elezioni Evidentemente Casini è meglio di me. Potrà fare molto, come sempre ha fatto. Per Bologna… - lalojimjuarez : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Secondo le elaborazioni Quorum Youtrend Di Maio sarebbe stato sconfitto a Fuorigrotta da Sergio Costa. B… -