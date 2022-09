Elezioni, cambiano le presenze sugli scranni del Campidoglio: 4 eletti in Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma – Il voto per le Elezioni politiche ridisegna anche la geografia delle presenze sugli scranni del Campidoglio. Ben 8 consiglieri capitolini, infatti, provenienti soprattutto dalle file dell’opposizione di centrodestra al sindaco Roberto Gualtieri, erano canditati alle politiche. Almeno 4 di loro, al momento, risultano già eletti. Hanno vinto il loro collegio uninominale sia Lavinia Mennuni di FdI, che si è imposta nella difficile sfida del collegio Roma 2 per il Senato su Emma Bonino e Carlo Calenda, sia Simonetta Matone, capogruppo della Lega. Passa anche Andrea De Priamo, da anni esponente di peso di FdI in Aula Giulio Cesare, già capogruppo, oggi a capo della Commissione Trasparenza. Fa il salto in Parlamento anche Paolo Ciani, consigliere di maggioranza, uno ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma – Il voto per lepolitiche ridisegna anche la geografia delledel. Ben 8 consiglieri capitolini, infatti, provenienti soprattutto dalle file dell’opposizione di centrodestra al sindaco Roberto Gualtieri, erano canditati alle politiche. Almeno 4 di loro, al momento, risultano già. Hanno vinto il loro collegio uninominale sia Lavinia Mennuni di FdI, che si è imposta nella difficile sfida del collegio Roma 2 per il Senato su Emma Bonino e Carlo Calenda, sia Simonetta Matone, capogruppo della Lega. Passa anche Andrea De Priamo, da anni esponente di peso di FdI in Aula Giulio Cesare, già capogruppo, oggi a capo della Commissione Trasparenza. Fa il salto inanche Paolo Ciani, consigliere di maggioranza, uno ...

