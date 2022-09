PoliticaNewsNow : Elezioni, Renzi ha votato nella sua Firenze: con lui il senatore Bonifazi - infoitinterno : Elezioni: Bonifazi, 'Letta ossessionato da odio personale' - PoliticaNewsNow : Elezioni, Bonifazi (IV): 'Letta è ossessionato dall’odio personale' - MPoltero : L’amicizia oltre la politica ??Bonifazi e Renzi: 'Io, l'ombra del mio amico Matteo. Dalle Leopolde alle corse al pa… -

SassariNotizie.com

Il crollo dell'affluenza Cala ovunque l'affluenza alle urne per lepolitiche alle ore 19, ... Renzi e la moglie erano accompagnati da Francesco, senatore uscente di Iv e candidato per ...Il crollo dell'affluenza Cala ovunque l'affluenza alle urne per lepolitiche alle ore 19, ... Renzi e la moglie erano accompagnati da Francesco, senatore uscente di Iv e candidato per ... Elezioni: Bonifazi (Iv), 'da primi dati Terzo Polo oltre 15% a Firenze, grazie a tutti' Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...Come tutti i cittadini italiani, anche i leader dei partiti candidati alle elezioni 2022 si sono recati alle urne per esprimere il voto.