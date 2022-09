Elezioni | Berlusconi | Subito al lavoro contro il caro-bollette

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 settembre 2022) “Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni per l’eccellente risultato ottenuto e ringrazio Matteo Salvini per il suo impegno come sempre generoso e leale in campagna elettorale. Il centro-destra assume il governo del Paese in un momento molto difficile, per certi versi addirittura drammatico. Gli italiani si aspettano che si diacorso agli impegni presi, a cominciare da quelloil, che va immediatamente affrontato anche con provvedimenti eccezionali per evitare che il costo dell’energia costringa le aziende alla chiusura e getti le famiglie sul lastrico”. Così il leader di Forza Italia Silvio, commentando l’esito delle. “Dovremo dare vita ad un Governo autorevole, capace di coinvolgere le energie migliori del Paese e di instaurare un ...