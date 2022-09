Elezioni | Azzolina | “Torno a lavorare per la scuola Mia rielezione non era prioritaria | più importante idee e dignità”

com_notizie : #ElezioniPolitiche2022, chi è fuori dal #Parlamento? - _marlene1265 : RT @Cavalodiritorno: @Raffael31870221 @luigidimaio Weee Raffaella buongiorno!! Anfatti l'unica cosa buona di queste elezioni,anche la Azzol… - ProDocente : Elezioni 2022, Azzolina fuori dal Parlamento, Sasso riconfermato. A Messina perdono Bucalo e Floridia. Gli ultimi a… - QdSit : Porte girevoli in Parlamento a conclusione delle elezioni Politiche 2022. Saranno in tanti, nella prossima legislat… - MariaAversano1 : RT @Cavalodiritorno: @Raffael31870221 @luigidimaio Weee Raffaella buongiorno!! Anfatti l'unica cosa buona di queste elezioni,anche la Azzol… -

Orizzonte Scuola

...della responsabilità per chi andrà al governo e della riflessione per chi ha perso le" ... Io ringrazio quanti mi hanno sostenuto con il loro voto " conclude Lucia- , sono stati tanti ...Noi abbiamo difeso i diritti dei cittadini e abbiamo parlato di progetti.' Così Lucia...momento della responsabilità per chi andrà al governo e della riflessione per chi ha perso le. ... Elezioni 2022, Azzolina fuori dal Parlamento, Sasso riconfermato. A Messina perdono Bucalo e Floridia. Gli ultimi aggiornamenti «Astensionismo ancora troppo alto. Una parte di quegli italiani che sono andati al voto hanno consegnato il paese a una destra che dovrà dimostrare di saper governare uno dei momenti storici più diffi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...