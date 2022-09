Elezioni | applausi e grida di giubilo in sede M5S per proiezioni al 17%**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) -dinelladel M5S in via di Campo Marzio per le prime, che danno il Movimento al 17%. Dalle stanze dei vertici -dove sono raccolti alcuni big del Movimento e lo staff di Conte, che arriverà tra un quarto d'ora circa - si sono levatie urla di entusiasmo. Diversi, intanto, i big del M5S che sono arrivati alla spicciolata in. Tra questi il ministro Stefano Patuanelli, l'ex capo politico Vito Crimi, Paola Taverna, i vicepresidenti Riccardo Ricciardi e Michele Gubitosa. A breve, oltre a Conte, dovrebbe arrivare anche il presidente della Camera, Roberto Fico.