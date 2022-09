Elezioni, Alessandro Di Battista: La Meloni ha vinto senza fare nulla (Di lunedì 26 settembre 2022) “La Meloni ha vinto senza fare nulla, non ha neanche azzeccato particolarmente la campagna elettorale. Le hanno consegnato il Paese. Ed è ridicolo Letta quando dice che se ha vinto la Meloni è colpa di Conte che ha fatto cadere il governo”. Lo dice in un video sui social Alessandro Di Battista. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) “Laha, non ha neanche azzeccato particolarmente la campagna elettorale. Le hanno consegnato il Paese. Ed è ridicolo Letta quando dice che se halaè colpa di Conte che ha fatto cadere il governo”. Lo dice in un video sui socialDi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

